Während der Fahrer im Auto sitzt, wird mit einem dünnen Wattestäbchen der Abstrich in der Nase genommen.

Kurz vor dem Treffen mit der betagten Verwandtschaft zum Weihnachtsfest bietet das Land die Möglichkeit an, sich auf das Coronavirus zu testen. Die kreisweit größte Aktion findet in Ditzingen statt. Dort herrscht eine Stimmung, die keiner erwartet hat.









Ditzingen - Was war nicht alles überlegt worden: Chaos in der engen Zufahrtsstraße, unfreundliche Menschen, die abgewiesen werden müssen, weil sie sich nicht vorab angemeldet haben. Mit allem hatte Lutz Humbert gerechnet, aber nicht damit: Es ist vollkommen ruhig und friedlich auf dem Parkplatz des Schulzentrums in der Glemsaue. „Fast schon gespenstisch“, sagt der Bereitschaftsleiter des Ditzinger Roten Kreuzes und lacht. Er verhehlt nicht, dass ihm die Aktion schlaflose Nächte bereitete. Schließlich war ja nicht klar, was passieren würde – Corona und der Umgang damit ist schließlich für alle das erste Mal.