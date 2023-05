1 Kultusministerin Susanne Eisenmann schließt flächendeckende Schulschließungen nicht mehr aus. Foto: dpa/Bernd Weissbrod

Zwangsferien bis Ostern? Die Schließung aller Schulen und Kindergärten im Land wegen der Corona-Pandemie könnte bevorstehen. Bayern hat die Entscheidung bereits getroffen.









Berlin/Stuttgart - Die baden-württembergische Landesregierung zieht im Kampf gegen das Coronavirus nun doch allgemeine Schulschließungen in Betracht. „Durch die dynamische Lageentwicklung können flächendeckende Schul- und Kitaschließungen in Baden-Württemberg nicht mehr ausgeschlossen werden“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag. Der Gesundheitsschutz der Bevölkerung stehe an erster Stelle. „Wir müssen bei der Ausgestaltung und der Dauer aber die wirtschaftlichen Auswirkungen im Blick haben. Ich sage zu, dass all diejenigen, die dieses Jahr ihre Abschlussprüfungen schreiben sollen, die Abschlüsse auch machen können und diese voll anerkannt werden“, so die Ministerin. Es dürften den Schülern keine Nachteile entstehen.