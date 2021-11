Coronavirus in Deutschland Ministerium: Ungeimpfte Beschäftigte müssen selbst für Testnachweise sorgen

Bei den ab kommender Woche geplanten 3G-Regeln am Arbeitsplatz müssen Ungeimpfte im Zweifel selbst für Testnachweise an allen Arbeitstagen sorgen. Sie können dabei auch kostenlose Bürgertests in Anspruch nehmen.