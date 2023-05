Sind Ausgangssperren auch in Deutschland nötig?

1 In Spanien gilt seit Sonntag eine Ausgangssperre. Gassi gehen mit dem Hund, wie es dieser Mann in den leeren Straßen von Barcelona macht, bleibt erlaubt. Für Deutschland plant die Regierung bislang diese drastische Maßnahme nicht. Foto: dpa/Paco Freire

In Bayern hat ein Landkreis bereits die Bürger angewiesen, das Haus nicht zu verlassen. Das Kanzleramt will das nicht flächendeckend für Deutschland. Doch in Berlin gibt es unterschiedliche Meinungen dazu.









Berlin - Die Zahl der Corona-Infektionen steigt exponentiell, berichtet das Robert-Koch-Institut (RKI). Bis Mittwochmorgen wurden dem RKI 8198 Fälle übermittelt. Das sind 1042 mehr als am Vortag, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler. Es sei möglich, dass es in drei Monaten bis zu zehn Millionen Infizierte gebe. In der bayerischen Oberpfalz hat der Landkreis Tirschenreuth auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes für das Stadtgebiet von Mitterteich bereits eine Ausgangssperre erlassen. Ist das für ganz Deutschland möglich?