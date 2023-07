1 Nunzio Chiumenti erkennt „Charme“ an der Idee, dass nur Geimpfte und Genesene seine Brauhäuser betreten. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Ludwigsburg/Böblingen - In Hamburg ist es bereits Realität: das sogenannte 2G-Optionsmodell im Kampf gegen die Coronapandemie. Gastronomen können selbst entscheiden, ob sie so wie bisher Geimpften, Genesenen und Getesteten Zutritt zu ihrem Lokal gewähren („3G“). Dann müssen sie die Anzahl der Gäste begrenzen und sich an gewisse Hygieneauflagen halten. Oder aber sie lassen nur noch Geimpfte und Genesene ein („2G“). Dann fallen sämtliche Auflagen weg.