Warum lassen sich in Stuttgart so wenige impfen?

1 Die Nachfrage nach Biontech ist weiterhin groß. Aber der knappe Vorrat ist nicht der einzige Grund für die unbefriedigende Zahl an Impfwilligen rund um Stuttgart. Foto: dpa/Michael Matthey

Den Begriff Impfmüdigkeit will noch niemand in den Mund nehmen – aber die Impfzahlen in der Region Stuttgart sind unterdurchschnittlich. Woran liegt das? Es gibt verschiedene Erklärungsansätze.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Lediglich 8000 Menschen haben sich am vergangenen Wochenende beim Impfmarathon in der Landesmesse in Stuttgart eine Spritze abgeholt – viel weniger als erwartet. In Wernau gibt es eine große Kinderimpfaktion für Fünf- bis Elfjährige – und noch reichlich freie Termine. Dabei, wundert sich der Organisator Wolfgang Fink, sei doch überall zu hören, dass Eltern verzweifelt nach Impfmöglichkeiten für ihren Nachwuchs suchten.