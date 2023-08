1 Werner Schmidt schränkt sich stark ein. Nur seine täglichen Spaziergänge im Killesbergpark lässt er sich nicht nehmen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Keine Maskenpflicht mehr in Geschäften, in der Gastronomie, am Arbeitsplatz, in Schulen, in Kitas: Während der 2. April aufgrund der Aufhebung vieler Coronamaßnahmen als „Freedom Day“ bezeichnet wird, bedeuten die neuen Regeln für einige Menschen alles andere als Freiheit – stattdessen mehr Einschränkungen, Unsicherheit, teilweise sogar Angst.