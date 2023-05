1 Der Schulstart in der Region Stuttgart lief überraschend gut: Es waren verhältnismäßig wenige Lehrer und Schüler krank (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/K. Schmitt

Für den Fall, dass aufgrund der Omikron-Variante massenweise Schüler und Lehrer in Quarantäne müssen, haben die Schulen in der Region Stuttgart nun Notfallpläne. Was steht darin?









Stuttgart/Freiberg/Göppingen - Wenn er ehrlich ist, glaubt René Coels nicht, dass er die Pläne je aus der Schublade ziehen muss. Aber es gibt sie. Sollten an einer Schule so viele Lehrkräfte erkranken – sei es an Corona oder etwas anderem –, dass Unterricht nicht mehr möglich ist, weiß der Leiter der Oscar-Paret-Schule in Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg), was zu tun ist.