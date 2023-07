1 Überall in der Region Stuttgart sind Impfbusse unterwegs. Doch auch in Clubs, auf Sportereignissen oder beim Einkaufen sind spontane Impfungen möglich. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Region Stuttgart - In Stuttgarter Clubs wie der Schräglage oder dem White Noise. Im Kino in Ludwigsburg. Vor einem Eishockeyspiel der Bietigheim Steelers. Beim verkaufsoffenen Sonntag in Süßen im Kreis Göppingen. Und täglich in einem der Impfbusse, in den Kreisimpfzentren und beim Hausarzt. Wer sich noch nicht gegen Corona hat impfen lassen und dies nun nun möchte – sei es wegen einer möglichen 2-G-Regel, aus gesundheitlichen oder aus sozialen Gründen – hat zurzeit viele Möglichkeiten. Doch bringen all diese Angebote etwas; steigt dadurch die Zahl der Immunisierten an? Und was für einen Effekt haben die Ankündigungen aus der Politik, die Freiheiten für Ungeimpfte weiter einzuschränken.