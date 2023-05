1 In Stuttgart nehmen die meisten Menschen ihre Impftermine noch wahr – so wie in der Vesperkirche. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Hunderte Menschen sollen in Freiburg nicht zu ihrem Impftermin gegen Corona erschienen sein. In Stuttgart und der Region ist die Impfmüdigkeit noch nicht so groß. Dennoch sind Experten alarmiert.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Region Stuttgart - Die Zahlen sind alarmierend: Im Zentralen Impfzentrum in Freiburg soll einem Bericht des SWR zufolge am Montag ein Großteil der zweiten Impftermine gegen das Coronavirus verfallen sein. Der Leiter des Impfzentrums berichtete, dass 1100 Termine geplant gewesen seien. Erschienen seien aber nur 400 Menschen. Auch im Rhein-Neckar-Kreis, so berichtet der SWR, habe es viele Absagen gegeben.