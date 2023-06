1 Vergangene Woche lag der Anteil der Booster-Impfungen in Baden-Württemberg bei 59 Prozent. Foto: imago images/ZUMA Wire/Pavlo Gonchar

Manche entscheiden sich wegen der Einschränkungen doch noch für eine Impfung, andere wollen eine Auffrischung: Hausärzte und mobile Teams kommen in der Region Stuttgart nicht mehr hinterher – daran ändern auch Sonderaktionen wenig.









Stuttgart - Heute könnte man von Glück sprechen, dass Adalbert Stadtmüller in den Herbstferien für eine Woche seine Praxis geschlossen hatte. Dadurch konnte er noch einmal durchatmen. Denn seit November wird der Hausarzt in Renningen (Kreis Böblingen) „überrannt und überflutet“, wie er sagt. Die Nachfrage nach Impfungen gegen Corona steigt derzeit exorbitant an. „Wir werden diese Woche auf 100 Impfungen kommen, kommende Woche auf rund 150.“ Auch samstags impft er nun: Am Impfaktionstag, 27. November, will er mit seinem Team 90 Dosen verabreichen.