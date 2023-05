1 Auf den Covid-Stationen in Stuttgart und der Region könnte es schon bald wieder deutlich voller werden. Foto: dpa/Jens Büttner

Die dritte Coronawelle rollt mit Macht auf die Region Stuttgart zu, die Situation in den Kliniken spitzt sich zu. Die Intensivmediziner schlagen Alarm – und blicken mit großer Sorge auf die Osterzeit.









Region Stuttgart - Die Intensivmediziner in Deutschland schlagen Alarm, denn die dritte Corona-Welle rollt heran – und wird bald mit aller Macht auch die Region Stuttgart erreichen. Das wird längst nicht nur Auswirkungen auf die jüngst beschlossenen Lockerungen im Einzelhandel haben, sondern auch in den Krankenhäusern. Normalerweise dauert es zwei bis drei Wochen von einer Covid-Diagnose bis zur Einlieferung in ein Krankenhaus, sagt Mark Dominik Alscher, der Medizinische Geschäftsführer des Stuttgarter Robert-Bosch-Krankenhauses. Der rapide Anstieg an Neuinfektionen in der vergangenen Woche schlage sich deshalb in den Belegungszahlen noch gar nicht nieder.