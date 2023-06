1 Die Tore für den Ludwigsburger Weihnachtsmarkt haben sich geschlossen. Foto: Werner Kuhnle

Ludwigsburg/Esslingen - Die Buden waren längst aufgebaut, der Glühwein stand bereit, alles war vorbereitet – und alles war umsonst. Die Städte Ludwigsburg und Esslingen haben wenige Stunden vor der Eröffnung entschieden, ihre Weihnachtsmärkte in diesem Jahr doch noch abzusagen. An diesem Dienstag sollten die beiden Märkte, die zu den größten und beliebtesten in Baden-Württemberg zählen, ihre Tore für Besucher aufmachen. Die Absage erfolgte am Montagnachmittag. Auch in Schorndorf und in Böblingen wurden am Montag Weihnachtsmärkte abgesagt.