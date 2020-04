3 Eine "Pinsa", die bekömmliche und ursprüngliche Variante der "Pizza" wie sie in der Pinsa Manufaktur ... Foto: Pinsa Manufaktur

Nur wenige Monate nach der Eröffnung stehen die Betreiber der Pinsa Manufaktur im Stuttgarter Westen vor einer großen Herausforderung: das Coronavirus legt das öffentliche Leben lahm. Bessem Lamari und sein Team sind in der Not jedoch erfinderisch.

Noch vor wenigen Wochen dieses Bild: die Plätze in der ebenso stylisch wie gemütlich eingerichteten Pinsa Manufaktur in der Bebelstraße sind rar. Wer in dem Lokal im Stuttgarter Westen nicht vorbestellt hat, geht leer aus und muss den Genuss einer Pinsa verschieben.

Seit der Eröffnung der Manufaktur am 17. September 2019 sind Bessem Lamari und seine Mitarbeiter vom Run auf ihre Pinsa überrollt worden. Die Gäste sind begeistert von der römischen Urform der Pizza, die durch eine besondere Mehlmischung und einer langen Ruhezeit des Teiges bekömmlicher ist, als die allseits bekannte Variante der italienischen Spezialität. Ein Erfolg, der den jungen Wirt freilich freut: „Wir hätten nie gedacht, dass unser Konzept von den Stuttgarterinnen und Stuttgartern so angenommen wird“, sagt Bessem Lamari und fügt scherzhaft lachend hinzu: „wir hätten nichts dagegen gehabt, wenn es die nächsten Wochen und Monate so weitergelaufen wäre, wie bisher.“

Ideen trotz depressiver Stimmung

Seinen Humor hat sich der innovative Unternehmer demnach bewahrt. Selbst als aufgrund des Coronavirus‘ -und den damit immer größer werdenden Ängsten der Menschen sowie den Auflagen für Gastronomiebetriebe, für die bei der Pinsa Manufaktur vollstes Verständnis herrscht – die Gäste weniger werden und schließlich ausbleiben.

Auch seinem Ideenreichtum hat die depressive Stimmung nichts anhaben können. Lamari hat sein Team zusammengetrommelt. Gemeinsam haben sie nach Wegen aus der Krise gesucht. „Dass der Restaurantbetrieb bei der jetzigen Lage ein hohes Risiko darstellt und nicht sinnvoll ist, das müssen wir uns eingestehen. Also mussten wir umstrukturieren. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg zum Propheten“, bringt es Pinsa-Projektmanager Daniel Nötzold auf den Punkt.

„Kontaktlos, einfach, lecker!“ – Online-Shop entsteht über Nacht

Quasi über Nacht hat das Unternehmen daher einen Online-Shop aufgebaut, über den sich die Kunden ihre Lieblingsspeisen bestellen können. „Unter dem Motto „Kontaktlos, einfach, lecker!“ haben wir unseren Liefer- und Abholservice gestartet“, erklärt Daniel Nötzold. „Uns ist es wichtig, dass wir die Menschen in unserem Umkreis weiterhin mit Essen versorgen können und wir freuen uns, wenn wir vielleicht ein kleines Highlight in den heimischen vier Wänden setzen dürfen.“

Das Angebot kommt an. Im Online-Shop herrscht reger Andrang und die Pinsas lassen sich zudem problemlos liefern. „Aufgrund des Teiges können wir mit unserem Pinsa-Belag richtig kreativ werden“, schwärmt Lamari. „Wir liefern vegane und vegetarische Pinsas, Pinsas mit Büffelmozzarella, mit Nutella, mit Parmaschinken, mit Sucuk und vielem mehr.“ Über 70 Gaumenschmeichler bietet das Unternehmen in seinem Online-Shop. Darunter 50 Vorspeisen, Salate und eben Pinsas.

Rabatt für Helfer in der Corona-Krise

„Wir sind sehr optimistisch, was die nächsten Wochen angeht, wenn der Liefer- und Abholservice so weiterläuft, wie er jetzt angelaufen ist“, sagt Pinsa-Projektmanager Nötzold. Das positive Kundenecho zeigt den einfallsreichen Gastronomen, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Sie wollen daher einen sozialen Beitrag leisten: „Ganz besonders möchten wir uns bei den Menschen bedanken, die gerade alles dafür geben, dass wir die Auswirkungen des Coronavirus so gering wie möglich halten können“, sagt Lamari. „Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks, des Katstrophenschutzes, der Feuerwehr, der Krankenhäuser sowie der ärztlichen Notdienste bieten wir deshalb 50 Prozent Rabatt auf unser gesamtes Angebot. Vielen Dank an euch!“

Coronavirus – ein Erreger legt den Alltag lahm Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.