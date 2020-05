Vor Corona-Protest in Stuttgart Unbekannte sollen Technik-Lastwagen angezündet haben

In der Nacht auf Samstag sollen Unbekannte drei Lastwagen einer Firma für Veranstaltungstechnik in Stuttgart in Brand gesetzt haben. In den Fahrzeugen hätte die Technik für die Demonstration gegen die Corona-Beschränkungen transportiert werden sollen.