1 Der Teil-Lockdown hat bis jetzt noch nicht zu sinkenden Zahlen geführt. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Stuttgart - In den letzten Tagen ist die Zahl der Menschen, die sich neu mit dem Coronavirus angesteckt haben weiter gestiegen. Am Donnerstag wurde mit rund 21 500 Neuinfektionen ein neuer Höchstwert erreicht. Gleichzeitig liegt der vom Robert-Koch-Institut (RKI) angegebene Sieben-Tage-R-Wert bei 0,93 – nach 0,92 am Vortag. Manche fragen sich, wie das zusammenpasst. Wenn ein Infizierter rechnerisch weniger als eine gesunde Person ansteckt, müsste dann die Zahl der Neuinfektionen nicht spürbar zurückgehen anstatt zu steigen?