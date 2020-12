1 Dieses Foto der Nachrichtenagentur dpa ist am 5. Dezember 2019 entstanden. Foto: Sven Braun/dpa

Die baden-württembergische Landesregierung warnt vor Stimmungsmache in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten. Aktuell werde ein Bild missbraucht, das Politiker ohne Corona-Masken zeigt.

Stuttgart - Die Landesregierung warnt vor einem aus dem Kontext gerissenen Foto, das in sozialen Netzwerken offenbar Unmut schüren soll. Auf der Aufnahme der Nachrichtenagentur dpa vom 5. Dezember 2019 sind Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und einige seiner Amtskollegen zu sehen, die sich mit Nürnberger Rostbratwürstel und Glühwein auf die Ministerpräsidentenkonferenz in der Bayerischen Vertretung einstimmen.

Da das Foto vor der Corona-Krise entstanden ist, trägt logischerweise keiner der Ministerpräsidenten eine Maske, ebenso wenig hält sich jemand an Abstandsregeln. Genau das machen sich nun Betrüger mit einer falschen Botschaft zunutze,

Landesregierung: Foto ist echt, der Kontext nicht

„Es wird behauptet, dass das Bild gestern nach der Konferenz von Bund und Ländern aufgenommen wird. Das ist natürlich falsch“, stellt die Landesregierung auf Instagram klar. „Bleiben Sie vorsichtig und kritisch bei solchen Behauptungen ohne Quellenangabe.“ Weiter heißt es, dass das Bild zwar echt sei, allerdings völlig aus dem Zusammenhang gerissen. „Es wird bewusst in einen falschen Kontext gesetzt, um Stimmung zu machen,“ erläutert die Landesregierung in dem sozialen Netzwerk.

Immer wieder warnen Behörden vor gefälschten Botschaften im Zusammenhang mit dem Coronavirus. In der aktuellen Corona-Pandemie werden Twitter, Whatsapp und andere soziale Netzwerke immer wieder dazu missbraucht, Menschen bewusst in die Irre zu geleiten.

Erst vor rund einem Monat warnte das baden-württembergische Ministerium für Soziales und Integration vor einer gefälschten E-Mail zur Corona-Pandemie. Darin wurde fälschlicherweise behauptet, die Regierung habe eine neue Pandemie-Stufe ausgerufen. „Das ist falsch! Bitte verbreiten Sie diese Mail nicht weiter“, stellte das Ministerium prompt klar. In der E-Mail hieß es unter anderem, dass eine neue „Pandemiestufe 3a“ ausgerufen wurde und das Tragen eines „umschließenden Augenschutzes“ notwendig sei.

Immer wieder Warnungen vor gefälschten Botschaften

Weiter sind Kettenbriefe verschickt worden, deren Inhalte eher harmlos waren. Alle 15 Minuten ein Glas Wasser trinken, schütze gegen Corona, hieß es in einer dieser kursierenden Nachrichten. Andere waren gefährlich, wenn an Stelle des Wassers Desinfektionsmittel als Getränk empfohlen wurde. Ebenso war auf Twitter bereits eine falsche Meldung im Umlauf, wonach das Kultusministerium die Maskenpflicht an Schulen zurückgenommen habe. Das sei „schlichtweg falsch“, stellte das Ministerium gleich klar.

Zu Betrugsversuchen kam es in der Vergangenheit rund um die Corona-Soforthilfe. So warnte etwa das Bayerische Wirtschaftsministerium im Sommer Unternehmer vor gefälschten E-Mails. In einem vermeintlich vom Ministerium versandten Schreiben mit dem Betreff „Corona Zuschuss - Bestätigung und Belehrung“ wurden Firmen aufgefordert, für das Finanzamt eine Bescheinigung über erhaltene Soforthilfen auszufüllen und an den Absender zurückzuschicken. Empfängern empfahl das Wirtschaftsministerium, die gefälschte Nachricht zu ignorieren.