Wann ist mit einem Impfstoff zu rechnen? Und wie läuft eigentlich die Behandlung von Erkrankten ab? Wissen-Redakteur Klaus Zintz beantwortet Leserfragen rund um das Coronavirus vor der Kamera.

Stuttgart - Die Corona-Pandemie hat immer stärkere Auswirkungen auf das tägliche Leben in Baden-Württemberg. Am Freitag beschloss die Stadt Stuttgart bis auf Weiteres alle öffentlichen Veranstaltungen abzusagen. Zudem müssen Kinos, Clubs, Bars, Museen, Bäder und die Vhs schließen. Ab Dienstag würden auch alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien geschlossen bleiben, teilte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ebenfalls am Freitag mit.

Lesen Sie hier: Das Coronavirus und die Folgen – Hintergründe zum Virus im Video

Nach dem Aufruf unserer Redaktion, Fragen rund um das Coronavirus an unsere Wissen-Redaktion zu senden, beantwortet Wissen-Redakteur Klaus Zintz ausgewählte Fragen vor der Kamera.

Fragen und Antworten

Ist es besser, seine Kinder nicht mehr zu den Großeltern zu bringen? Wie viel Abstand sollte man im Alltag im Umgang mit Menschen einhalten? Wie werden am Coronavirus erkrankte Menschen eigentlich behandelt? Über diese und andere wichtige Punkte spricht der promovierte Biologe, der die Entwicklungen auf diesem Gebiet seit Anfang Januar verfolgt, im Videointerview.