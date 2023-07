1 Die ersten Impfungen gegen das Coronavirus sollen bereits im Dezember stattfinden. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Schon in wenigen Wochen sollen in Baden-Württemberg Dutzende Impfzentren bereit sein. Dann kann theoretisch flächendeckend geimpft werden - mit einem gewaltigen personellen und finanziellen Aufwand.









Stuttgart/Berlin - Mit einem gewaltigen personellen und finanziellen Aufwand will das Land noch in diesem Jahr eine flächendeckende Impfung gegen das Coronavirus organisieren. Fast 60 Millionen Euro an Landesmitteln veranschlagt das Sozialministerium allein für die Einrichtung und den Betrieb von neun Zentralen Impfzentren (ZIZ), die von Jahresbeginn bis etwa Mitte April arbeiten sollen. Dies geht aus dem Impfkonzept hervor, über das an diesem Dienstag der Ministerrat entscheiden will.