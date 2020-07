1 Der kanadische Schauspieler Nick Cordero ist gestorben Foto: imago images / Future Image

Broadway-Star Nick Cordero ist tot. Der 41-Jährige hatte wochenlang gegen eine Infektion mit dem Coronavirus gekämpft.

Der kanadische Schauspieler Nick Cordero (1978-2020) ist tot. Er ist am Sonntag in Los Angeles nach Komplikationen infolge einer Coronavirus-Infektion gestorben. Der Broadway-Star wurde nur 41 Jahre alt. Er hinterlässt seine Ehefrau (2017-2020), Fitnesstrainerin Amanda Kloots, und den gemeinsamen einjährigen Sohn Elvis Eduardo.

"Live Your Life" von Nick Cordero hier streamen

Amanda Kloots gab die traurige Nachricht auf Instagram bekannt: "Gott hat jetzt einen weiteren Engel im Himmel. Mein geliebter Ehemann ist heute Morgen gestorben. Er war in Liebe von seiner Familie umgeben, sang und betete, als er sanft diese Erde verließ", beschreibt sie seine letzten Atemzüge.

"Ich kann es nicht glauben, es tut so weh. Mein Herz ist gebrochen, da ich mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Nick war ein so helles Licht. Er war jedermanns Freund, liebte es, zuzuhören, zu helfen und vor allem zu reden. Er war ein unglaublicher Schauspieler und Musiker. Er liebte seine Familie und liebte es, Vater und Ehemann zu sein. Elvis und ich werden ihn in allem, was wir tun, jeden Tag vermissen", macht die Witwe ihrem Kummer Luft.

Anschließend bedankt Kloots sich bei seinen Ärzten, dem medizinischen Personal und allen anderen Unterstützern in der schweren Zeit: "Ich kann mich gar nicht genug bedanken für die Liebe, Unterstützung und Hilfe, die wir in den letzten 95 Tagen erhalten haben." Ihre Post schließt sie mit den Worten: "Ich werde dich für immer und ewig lieben, mein süßer Mann."

Der lange Kampf

Amanda Kloots gab am 31. März bekannt, dass ihr Mann mit einer Lungenentzündung auf der Intensivstation liege und "Schwierigkeiten beim Atmen" habe. Einige Tage schrieb sie, dass sich ihr Mann in "stabilem" Zustand befinde, die Ärzte aber immer noch die Ursache seiner gesundheitlichen Probleme suchen würden. "Zwei negative COVID-Tests. Die Ärzte sind jedoch davon überzeugt, dass es sich um COVID handelt, also machten sie einen dritten Test", schrieb sie und fügte hinzu, dass ihr Mann "gut auf die Medikamente gegen COVID ansprach". Der dritte Test war dann positiv.

Während sich Corderos Gesundheitszustand im Krankenhaus zunächst stabilisierte, änderte sich das in der zweiten Aprilwoche. Am 10. April teilte Kloots mit, dass ihr Mann "um sein Leben kämpfte", und am nächsten Tag sprach sie über seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand. "Er verlor das Bewusstsein [...] Es fiel ihnen sehr schwer, ihn wiederzubeleben." In der folgenden Woche teilte Kloots mit, dass das Bein ihres Mannes aufgrund von Coronavirus-Komplikationen amputiert werden müsse.

Mitte Mai fasste sie die dramatischen Ereignisse der vergangenen Wochen zusammen. Der Zustand der Lunge besserte sich nicht, es kamen weitere Komplikationen hinzu. "Er hatte keine gesundheitlichen Vorerkrankungen. Wir wissen nicht, wie er COVID-19 bekommen hat, aber er bekam es", schrieb sie im Mai in einem Instagram-Posting. "Diese Krankheit betrifft nicht nur alte Menschen. Das ist real. Ein vollkommen gesunder 41-jähriger Mann!"