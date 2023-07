1 Der Abstand schwindet, wie hier in Brighton, die Infektionen steigen. Foto: dpa

Wer heute ausufernde Feierlichkeiten verbietet, der hat die Chance, dass die Wirtschaft auch in ein paar Wochen noch funktioniert, kommentiert Christian Gottschalk.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Ein wenig wohlfeil ist das schon. Da warnt der Gesundheitsminister also davor, in diesen Corona-Zeiten größer zu feiern – wohlwissend, dass er letztlich nicht den Schwarzen Peter in der Hand haben wird, wenn es gilt, die Empfehlung auch umzusetzen. Es gebe im ganzen Land „lokales Ausbruchsgeschehen, das meistens mit Feiern zusammenhängt“, sagte Spahn. Regeln müssen das aber die Länder. Andererseits: Es ist immerhin richtig, was Jens Spahn da sagt, es ist allerdings allzu zurückhaltend formuliert. Natürlich wäre es schön, wenn die Menschen in Einsicht vereint wären. Sind sie aber nicht. Abstand und Masken verschwinden immer mehr aus dem öffentlichen Leben. Wohlfeile Worte und Appelle helfen da nicht, leider.