1 Im Kreis Ludwigsburg gibt es von Dienstag an weitere Lockerungen. Foto: Simon Granville

Von Dienstag an entfällt die Testpflicht in Biergärten oder Bädern. Der Landrat Dietmar Allgaier appelliert an die Bürger, trotzdem vorsichtig zu bleiben und die Hygieneregeln einzuhalten.

Ludwigsburg - Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Ludwigsburg an fünf aufeinander folgenden Tagen unter 35 geblieben ist, treten von diesem Dienstag, 15. Juni, an weitere Lockerungen in Kraft. So entfällt, wie das Landratsamt mitteilt, unter anderem die Testpflicht für alle Einrichtungen und Aktivitäten der Öffnungsstufen eins bis drei, wenn sie ausschließlich im Freien stattfinden oder betrieben werden. Das gilt zum Beispiel auch für Sporttraining und -wettkämpfe im Freien. Landrat Dietmar Allgaier appelliert dennoch an die Bürger, weiterhin auf der Hut zu sein und sich entsprechend zu verhalten. „Die bestehenden Hygienekonzepte im Einzelhandel, im Biergarten oder beim Besuch des Freibades müssen auch nach Wegfall der Testpflicht eingehalten werden“, sagt Allgaier.

