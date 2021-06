1 Ist auch im Kreis Ludwigsburg bald wieder mehr möglich? Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Wegen lokaler Corona-Ausbrüche in drei Unternehmen war der Kreis Ludwigsburg bei der Sieben-Tage-Inzidenz bisher Schlusslicht unter den benachbarten Kreisen. Jetzt scheint sich der Trend zu wenden.

Ludwigsburg - Von Mittwoch an sind im Kreis Ludwigsburg voraussichtlich wieder Restaurantbesuche – auch innen – und Veranstaltungen unter Corona-Auflagen möglich. Dazu darf die Sieben-Tage-Inzidenz, die am Montag mit 34,1 zum vierten Mal in Folge unter dem Wert von 50 lag, am Dienstag nicht wieder steigen.

Dann greifen tags darauf sowohl der „Sichere Öffnungsschritt 3 für die Inzidenz unter 100“, der unter Hygieneauflagen und mit entsprechenden Abstandsregeln Gastro-, Kultur- oder Sportangebote auch in Innenräumen zulässt, als auch die Lockerungen, die erlaubt sind, wenn die Inzidenz fünf Tage hintereinander unter dem Wert von 50 liegt. „Anders als bei der Bundesnotbremse zählen auch Sonn- und Feiertage bei der Berechnung mit “, informiert ein Sprecher des Landratsamtes.

Aussicht auf weiterreichende Lockerungen

Das würde etwa die Öffnung von Geschäften ohne Testpflicht ermöglichen, allerdings mit beschränktem Zugang je nach Quadratmeter Ladenfläche. Auch Treffen mit zehn Personen aus bis zu drei Haushalten – Kinder unter 13 Jahren nicht mitgezählt – wären dann wieder erlaubt. Museen, Zoos, botanische Gärten oder Büchereien könnten wieder ohne Einschränkungen öffnen.

Landrat Dietmar Allgaier hofft, dass der Kreis im Laufe der Woche sogar konsequent unter die 35-Marke rutscht, was weitergehende Lockerungen brächte. Wegen lokaler Corona-Ausbrüche in drei Firmen sei der Landkreis leider zuletzt nicht so schnell von den hohen Werten heruntergekommen. Bleibt die Inzidenz sieben Tage am Stück unter 50, tritt auch die Allgemeinverfügung zur Maskenpflicht in der Ludwigsburger Innenstadt automatisch außer Kraft.