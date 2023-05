1 Kann man noch einen Skiurlaub in Südtirol wagen? Foto: Suedtirol Marketing, Italy

Die Corona-Krise betrifft jetzt auch das Reiseziel Südtirol. Was Sie über die Entwicklung in der Alpenregion wissen müssen und ob Sie Ihren Urlaub stornieren können.









Stuttgart - In fast allen Bundesländern sind Menschen an Corona erkrankt, 50 davon in Baden-Württemberg. Auffällig ist, dass zahlreiche der Infizierten davor in Südtirol im Urlaub waren. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu.