1 Die Teilnehmer demonstrierten mit 1,5 Meter Abstand zueinander. Foto: dpa/Christoph Schmidt (Archiv)

Eine Demonstration zum Thema Grundrechte in Stuttgart hat am Samstag bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das war nicht in erster Linie dem Thema geschuldet.

Stuttgart - Eine Demonstration in Stuttgart hat am Samstag bundesweit für Aufsehen gesorgt. Das war nicht in erster Linie dem Thema geschuldet. Die Veranstalter demonstrierten dafür, die Grundrechte, wie das auf Versammlungsfreiheit, „nicht unnötig zu beschränken“. Vielmehr lag das daran, dass die Stadt zunächst auf die Anmeldung hin die Kundgebung abgesagt hatte. Aufgrund eines Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, dass der Initiator angerufen hatte, musste das Ordnungsamt aber das Verbot schließlich zurücknehmen. Es soll aber nicht die letzte Demo dieser Art gewesen sein: Drei weitere hat der Veranstalter laut dem Amt für öffentliche Ordnung der Stadt angemeldet.

Stadt und Veranstalter einigen sich auf Regeln

Der Rechtsstreit bis vor die höchste Instanz könnte vermuten lassen, dass es zwischen dem Initiator und der Stadt als Versammlungsbehörde konfrontativ zugegangen sei. Das war laut Stefan Prägert vom Ordnungsamt nicht so. Man habe sich mit dem Veranstalter einvernehmlich auf die Auflagen geeinigt, unter der die Kundgebung sicher habe ablaufen können. Das sei auch für weitere Demos so vorgesehen. Neu werde am kommenden Samstag sein, dass man Passanten und Demoteilnehmer besser voneinander trennen werde. Das soll mit Absperrbändern um den Demobereich herum geschehen. Man habe auch schon besprochen, was geschehen soll, so es deutlich mehr Teilnehmer werden. Dann werde man über einen Umzug vom Schlossplatz auf den Schiller- oder den Marktplatz sprechen.

Kritiker der Veranstaltung hatten angeprangert, dass politisch rechts gerichtete Teilnehmer bei der Demo gewesen seien. So habe ein Mann ein Schild mit der Aufschrift „Mein Kampf dafür (für das Grundgesetz und die Versammlungsfreiheit) geht weiter“ getragen, worin die Beobachter eine Anspielung auf Adolf Hitlers „Mein Kampf“ sahen. Der Begriff steht jedoch auf keinem Index. Andere Beobachter sprachen von einer bunt gemischten Gruppe.

Manche Teilnehmer kritisierten, dass die Polizei die Ordner nicht unterstützt habe, als Menschen sich in der Gruppe der rund 150 Demonstranten zu nahe kamen. Die Beamten hätten aber in erster Linie die Aufgabe, den Versammlungsleiter auf eine ordnungsgemäße Einhaltung der Regeln hinzuweisen. „Wir unterstützen da und gehen nicht selber hinein“, erläutert der Polizeisprecher Stefan Keilbach. Sollte die Polizei erkennen, dass die Regeln nicht durchgesetzt werden können, würde sie einen Versammlungsleiter auffordern, die Demonstration aufzulösen.

