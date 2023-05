3 So sah es am 5. Dezember zeitweise in der Stuttgarter Innenstadt aus. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Stuttgart - Am zweiten Adventswochenende hat die Stuttgarter Innenstadt ungewöhnlich belebt gewirkt. Das wollen zumindest einige Leser beobachtet haben. In den Einkaufsstraßen tummelten sich demnach die Passanten, vor den Geschäften bildeten sich zunehmend Warteschlangen. Doch City-Manager Sven Hahn zieht einen anderen Schluss. „Es waren ja leider nicht wirklich mehr Menschen da als sonst in der letzten Zeit“, sagt er bedauernd. Er ergänzt: „An einem guten Samstag vor Corona-Zeiten konnte man mit rund 100 000 Menschen in der Stadt rechnen. An diesem Samstag waren es um die 56 000. Und das war im Vergleich noch ein guter Tag.“