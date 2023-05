1 Vor allem bei Menschen mit Vorerkrankungen führt eine Corona-Infektion nicht selten zum Tod. Foto: imago/Ute Grabowsky

Trotz vieler Todesfälle auch in Stuttgarter Altenpflegeheimen liegen die aktuellen Sterberaten bis jetzt noch im Rahmen der Vorjahre. Das muss aber nicht so bleiben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Mit dem Anwachsen der täglichen Neuinfektionen ist in den vergangenen Wochen auch in Stuttgart die Zahl der Menschen, die an oder mit dem Coronavirus verstorben sind, deutlich gewachsen. Und dennoch: Mögen die Zahlen auch hier viel zu hoch sein, steht die Landeshauptstadt im Vergleich doch recht gut da. Eine Momentaufnahme in der aktuellen Lage.