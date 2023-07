1 Abstrich im Corona-Testcenter am Flughafen StuttgartFoto: Lichtgut/Max Kovalenko Foto:

Wegen eines Corona-Ausbruchs nach einer Geburtstagsparty in einem Club appelliert die Stadtverwaltung an die Clubbetreiber, sich an die geltenden Vorgaben zu halten. Die Gruppe der Betroffenen wehrt sich gegen Vorwürfe, sie habe sich völlig sorglos verhalten.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Der jüngste lokale Ausbruch von Infektionen mit dem Coronavirus nach einer Geburtstagsparty mit inzwischen 25 Infizierten hat Folgen für die Clubszene. Da die Feier in einem Club in der Stuttgarter City stattfand, hat die Verwaltung alle Clubbetreiber in der Stadt angeschrieben und sie eindringlich darauf hingewiesen, sich an die geltenden Corona-Regeln zu halten.