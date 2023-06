1 Pfarrer Andreas Maurer und die ersten Konfirmanden in diesem Jahr, Emil Kurz, Suna Wick, Nico Vollmer, Julian Heidenreich und Mia Beck vor der Versöhnungskirche in Degerloch (von links). Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Weil die Konfirmationsfeiern im Frühjahr wegen der weltweiten Pandemie auch in Stuttgart ausfallen mussten, sind sie nun nachgeholt worden. Viele Familienfeiern fallen allerdings deutlich kleiner aus als geplant.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wie in der Degerlocher Versöhnungskirche wurden am Sonntag in vielen evangelischen Kirchengemeinden in Stuttgart Konfirmationsfeiern nachgeholt, die aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr ausfallen mussten. „Statt auf zwei Gottesdienste wurde aus Gründen des Infektionsschutzes die Gruppe von 25 Jungen und Mädchen bei uns in der Versöhnungskirche nun auf vier verteilt“, erklärte Gemeindepfarrer Andreas Maurer. Zwei Gottesdienste fanden deshalb heute statt, zwei weitere werden am kommenden Sonntag gefeiert. Eigentlich hätte die Konfirmation der Degerlocher Jugendlichen bereits Anfang Mai stattfinden sollen. „Ab Mitte März durften wir aber keinen Unterricht mehr abhalten.“ Auch der traditionelle Katechismus-Gottesdienst, bei dem die Konfirmanden vor der Konfirmation darüber Rechenschaft ablegen, was sie im Unterricht erlernt haben, musste in diesem Jahr in der Degerlocher Kirchengemeinde Corona-bedingt ausfallen.