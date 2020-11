1 Wenn sich zu viele Menschen in Parks treffen, schreitet die Polizei ein. Foto: Lichtgut/Julian Rettig (Archiv)

Im Schutz der Dunkelheit trifft sich offenbar eine größere Gruppe in den Parkanlagen am Bopser. Der Nachweis des Verstoßes gegen die Corona-Regeln kann schwierig werden.

Stuttgart - Eine Gruppe, die in dieser Größe aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung im öffentlichen Raum nicht erlaubt ist, soll sich am Donnerstag in der Parkanlage am Bopser getroffen haben. Die alarmierte Polizei überprüfte bei einigen die Personalien. Ob sie wegen des Corona-Verstoßes belangt werden können, klären die Ermittler noch. Die rund 25 Personen, aus deren Kreis auch der Ruf „Freiheit für alle politischen Gefangenen“ gekommen sei, rannten davon, als die Polizei anrückte. „Bei neun Personen konnten wir die Personalien überprüfen“, sagt ein Polizeisprecher. Da alle im Dunkeln gegen 23.30 Uhr ziemlich ähnlich aussahen mit dunkler Kleidung und Mundschutz, werde nun geprüft, ob man den Verstoß gegen die Corona-Verordnung nachweisen könne. Dazu müsste man beweisen können, wer mit wem zusammenstand oder -saß. Erlaubt sind derzeit nur Treffen von maximal zehn Personen aus zwei Haushalten.