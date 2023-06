Coronavirus in Stuttgart

1 Die offene Frage ist: Wie viele positive Coronatests gehen heute schon auf eine der auch in Stuttgart kursierenden Virusmutationen zurück? Foto: epd/Tim Wegner

Auch in Stuttgart wurden bei Corona-Tests erneut Virusmutationen festgestellt. Auch die neuen Zahlen spiegelten aber nicht die Rolle der Varianten im Infektionsgeschehen wider, erklärt die Stadt. Wenn erst umfangreich Abstriche sequenziert werden, rechne man fest mit weitaus höheren Mutationsfällen.









Stuttgart - Auch in Stuttgart sind weitere Infektionsfälle mit besonders ansteckenden Mutationen des Coronavirus aufgetreten. Zu den bereits bekannten vier Fällen seien neun zusätzliche gekommen, sagte Stadtsprecher Sven Matis. Bei acht der positiven Tests handle es sich um die britische Variante, in einem weiteren Fall sei die Mutation „noch nicht kategorisiert“. Während in den ersten vier Fällen die Betroffenen die Quarantänezeit hinter sich haben, sind die neuen noch aktiv.