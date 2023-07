1 Die Zahl der positiven Ergebnisse bei Corona-Tests steigen auch in Stuttgart wieder. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Am Sonntag hatte auch Stuttgart wieder die kritische Inzidenz von 50 Infektionen erreicht. Am Montag ist der Wert weiter gestiegen. Gleichzeitig wächst die Zahl der Impfungen in beiden Impfzentren, auch die mit dem Impfstoff von Astrazeneca.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Es war eine Punktlandung, aber eine unerwünschte: Am Sonntag erreichte Stuttgart bei der Sieben-Tage-Inzidenz exakt den Eingriffswert von 50 Fällen auf 100 000 Einwohner. Bei der vorigen Meldung betrug die Inzidenz noch 46,2 Fälle. Auch am Montag ist der Wert mit 54,6 Fällen weiter gestiegen. Derzeit sind noch 86 Infektionsfälle mit einer Virusmutation aktiv, die mitentscheidend sein dürften für die wieder steigenden Zahlen. Damit ist man so weit wie Anfang Oktober, als die zweite Coronawelle Fahrt aufnahm. Sollte das die nächsten fünf Tage stetig so weitergehen, ist mit einer Verschärfung der Coronabeschränkungen zu rechnen. So jedenfalls hat es das Land Anfang Februar festgelegt.