Seit Samstag gilt, wer shoppen will, muss geimpft oder genesen sein, wer in die Gastro will, zusätzlich getestet. Das verursachte in der Stadt Zustimmung, aber auch Unmut, vor allem wegen der Umsetzung.















Stuttgart - „Das Leben ist echt anstrengend geworden!“ Demoralisiert geht die ältere Dame in Richtung Testzentrum vor der Alten Kanzlei. „Zwei Mal geimpft und jetzt brauche ich doch noch einen Test, weil ich mich nachher mit meinen Freundinnen im Kaffee treffe!“, sagt sie. Dort wird die Menschenschlange stetig länger. Ein Mann, der dort schon ausharrt, erklärt: „Bisschen blöd, dass ich meine Booster-Impfung erst kommende Woche habe. Ich will heute noch meiner Nichte ins Museum.“ Haben doch vergangenen Donnerstag Bund und Länder schärfere Regeln zu Bekämpfung der Pandemie beschlossen.

Auch in Fitnessstudios gilt 2G Plus

Seit diesem Samstag vor dem zweiten Advent gilt, dass nur in Geschäfte des Einzelhandels darf, wer 2G nachweisen kann, also geimpft und getestet ist – Läden für den Grundversorgung wie Lebensmittel, Apotheken oder Ähnliches ausgenommen. Und für Restaurants, Zoos, Museen, Fitnessstudios, Messen und mehr gilt sogar 2G Plus: Es haben nur Geimpfte und Genesene Zutritt, die auch noch einen negativen Corona-Test vorweisen können. Glück, wer eine Booster-Impfung hatte, denn der braucht keinen zusätzlichen Test.

Aber die sind derzeit noch in der Minderzahl. Die Testzentren in der Innenstadt hatte denn auch zur Mittagszeit gut zu tun, während es im Landesmuseum oder Kunstmuseum Stuttgart überschaubar zuging. „Normalerweise kommen samstags immer sehr viele Menschen zu uns“, betonte in letzterem ein Sicherheitsbeautragter. „Aber dass nun Geimpfte zusätzlich einen Test bringen müssen, ärgert manche.“ Ein Paar, dass die Ausstellungen anschaute, bestätigte: „Wir verstehen, dass die Regelungen verschärft wurden, aber es ist anstrengend, weil es viel zu wenig, zu volle Testzentren gibt.“

Tests funktionieren nicht

Schlechte Laune war auch in manchen Gastronomiebetrieb zu spüren, indes nicht in allen. Während die Angestellten im Café Treppe meinten, die meisten Gäste gingen gut mit den Regeln um, rechneten die Servicekräfte im nahen Happy Hot Dogs der Königsbaupassagen mit keinem einzigen Kunden an diesem ersten 2G Plus-Tag. „Leere Tische, das wird sich auch nicht ändern, wer wird sich schon wegen eines Hot Dogs extra nochmals testen lassen“, hieß es.

Im Cotidiano am Markplatz klappte es nicht mit den QR-Codes. Normalerweise würde der Laden um die Mittagszeit brummen. „Aber die Stadt will, dass die Tests per Code nachprüfbar ist. Das funktioniert bei den Allerwenigstens. Wir überlegen nun, ob wir auch negative Test auf Papier anerkennen“, so eine Kellnerin. Das taten längst andere Gastronomen. „Man muss das ja irgendwie pragmatisch händeln können“, so ein Kommentar.

„Impfcodes und Personalausweise bereithalten“

Der Zulauf zu Geschäft, wo 2G zum Eintritt reichte, war unterschiedlich. Groß war er bei Saturn, wo vier junge Männer konsequent den Einlass in die Welt der elektronischen Waren kontrollierten. „Impfcodes und Personalausweise bereithalten“, orderten sie. „Genervte Kunden, manche wissen nicht Bescheid!“, kommentierte einer der Kontrolleure. Einem Paar aus Dubai machte das nichts aus. „It’s ok, it’s a pandemic situation.“ Auch vor dem Buchhaus Wittwer, wo Bibliophile Scanner und Kontrolleuren harrten, gab es unterschiedlichste Reaktionen. Während ein junge Frau monierte, das sei wohl „jetzt zu viel des Guten“, konstatierte ein Anfangzwanziger hinter ihr „Nein, das war längst fällig. Hätte man schon früher endlich klare Maßnahmen ergriffen und benannt, wären wir jetzt nicht in dieser Lage.“

„Schockierend und fahrlässig!“

So sah es auch ein Kunde bei Merz und Benzing, der nach Weihnachtsgeschenken schaute. „Seit bei uns in der Firma 3G ist, man den Status abfragen darf, sieht man erst, wer alles nicht geimpft ist! Schockierend und fahrlässig!“ Überhaupt betonten viele der Befragten die Notwendigkeit strikter Maßnahmen, wollten sich nicht mehr von der „unsolidarischen Minderheit der Ungeimpften“ gängeln lassen. Allerdings kritisierte sie Umsetzung und Hin und Her der Regeln. „Das verunsichert. Ich habe aufgepasst, bekomme bald meinen Booster, was soll ich noch tun, weil es manche nicht kapieren?“, monierte jemand. Ihre Begleiterin betonte, dass sie ja ihre Impfung auffrischen lassen wolle, aber es noch nicht könne, weil ihre letzte Impfung erst vier Monate her sei. „Hier braucht es mehr Möglichkeiten!“

Und eine längere Übergangsfrist um Maßnahmen umzusetzen, ergänzte ein Paar, das in den Ochs’n Wille wollte, aber noch keinen Test zu ihrem G2 hatte. „Wir gehen jetzt nach Hause!“

Sven Hahn kritisiert Landesregierung

Auch Sven Hahn, Leiter der City-Initiative Stuttgart (CIS), kritisiert, wie kurzfristig Baden-Württemberg die Bund-Länder-Beschlüsse umgesetzt habe. „Die Verordnung kam heute Nacht um 0:17 Uhr – gültig ab dem heutigen Samstag!“ In so extrem kurzer Zeit von 3G auf 2G respektive G2 Plus umzustellen bedeute für den Handel personell und organisatorisch einen Kraftakt. „Und das in einer Zeit, in dem sie normalerweise den stärksten Umsatz haben.“ Wegen eines Kaffees ließen sich wohl die Wenigsten testen, das sei für die Gastronomie wie ein Lockdown nur ohne Finanzausgleich, wie es in im vor einem Jahr gegeben habe. „Ohne Zweifel hat die Pandemiebekämpfung oberstes Gebot! Maßnahmen sind essentiell. Aber die Umsetzung ist nicht ok. Man merkt, dass die Politik weit weg von der Praxis ist.“ Das Telefon des City-Managers laufe heiß, es gebe viele Unklarheiten, etwa auch, was noch zum täglichen Bedarf gehöre, was nicht. Hinzu komme der Mangel an Testkapazitäten: Die CIS habe den Mitgliedern angeboten, ihnen Tests für Mitarbeitende und Kunden zu besorgen. Statt der erwarteten einigen 100 Bestellungen, wurden 10.000nde geordert. Das zeige, es brauche klare Ansagen. „Sonst verlagert sich alles noch mehr ins Onlinegeschäft.“