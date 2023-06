Coronavirus in Stuttgart

1 Reisende aus Risikoländern müssen bis spätestens 48 Stunden nach der Einreise getestet sein. Personen aus Ländern mit einem starken Auftreten von Virus-Mutationen müssen schon bei der Einreise einen aktuellen Negativtest vorlegen. Foto: picture alliance/dpa/Christoph Schmidt

Nach dem Auftreten von zwei Infektionsfällen mit einer Virusmutation sollen künftig in Stuttgart mehr Abstriche auf solche Varianten untersucht werden. Ginge die Sieben-Tage-Inzidenz zurück wie derzeit, könnte in Stuttgart Mitte Februar wieder die 50er-Marke erreicht sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Nachdem in Stuttgart die ersten beiden Infektionsfälle mit der als besonders ansteckend geltenden Coronavirus-Mutation B.1.351 aus Südafrika aufgetreten sind, will das Gesundheitsamt der Stadt dafür sorgen, dass künftig ein gewisser Teil aller Abstriche routinemäßig auf solche Varianten getestet wird. Die Technik dazu hat in Baden-Württemberg derzeit das Landesgesundheitsamt. Man sei aber „in Abstimmung mit Laboren“, dass diese bald ebenfalls diese Leistung anbieten, sagt Amtsleiter Stefan Ehehalt. Dann sollen generell beispielsweise fünf Prozent aller Abstriche als „Zufallsstichproben“ auf die neuen Varianten getestet werden. „Die Labore sind dabei, dies aufzubauen“, sagt Ehehalt.