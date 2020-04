9 Mehrere Dutzend Menschen haben sich am Samstagmittag zu einer Kundgebung auf dem Schlossplatz versammelt. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

Einige Dutzend Menschen haben am Samstagmittag in Stuttgart gegen die Beschränkungen infolge der Coronavirus-Pandemie demonstriert. Die Kundgebung war von der Stadt kurzfristig genehmigt worden nach einem Eilbeschluss des Bundesverfassungsgerichts.

Stuttgart - In der Stuttgarter Innenstadt ist am Samstagnachmittag gegen die Beschränkungen demonstriert worden, die im Zuge der Ausbreitung des Coronavirus auch in Stuttgart gelten. Mehrere Dutzend Menschen haben sich versammelt und unter anderem die Regierung aufgefordert, die vermeintlich entzogenen Grundrechte wieder zurückzugeben. Die Kundgebung verlief zunächst friedlich, der Polizei waren keine Zwischenfälle bekannt.

Die Stadt Stuttgart hatte die Demonstration erst am frühen Samstagmittag genehmigt, nachdem der Veranstalter beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Freitag einen Eilantrag gestellt hatte. Die Stadt hatte den Antrag auf Genehmigung einer Demonstration zunächst nicht bearbeitet mit dem Hinweis, dass sich das Verbot bereits aus der Landesverordnung zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie ergebe.

Das war den Richtern viel zu pauschal (Az. 1 BvQ 37/20). Es sei zwar richtig, dass die Infektionszahlen gerade in Stuttgart in den vergangenen Wochen stark gestiegen seien. Das befreie aber nicht davon, „möglichst in kooperativer Abstimmung mit dem Antragsteller alle in Betracht kommenden Schutzmaßnahmen in Betracht zu ziehen und sich in dieser Weise um eine Lösung zu bemühen“. Es müssten immer die Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden.

