Coronavirus in Stuttgart

Auch in China werden wie in den USA und in Israel Kinder unter zwölf Jahren gegen das Coronavirus geimpft. Foto: dpa/Deng Hua

Die niedergelassenen Kinderärzte sind schon durch die frühe und starke Infektionswelle an der Belastungsgrenze. Sie fordern zusätzliche Impfangebote auch für Kinder. Land und Stadt planen solche, etwa im Stuttgarter Olgäle. Der Kinderimpfstoff soll aber erst am 20. Dezember vorliegen.









Stuttgart - Das Impfen von Kindern gegen Corona wird kontrovers diskutiert. Seit aber die Inzidenzen bei den Jüngeren so hoch sind und es auch bei älteren, vollständig geimpften Menschen Impfdurchbrüche gibt, hat das Thema eine neue Wendung bekommen. Aber auch wenn die Stimmung in der Gesellschaft und die Einstellung der Eltern weiter dem Kinderimpfen zuneigt: In den Kinderarztpraxen dürfte die Kampagne wohl erst nach Weihnachten losgehen.