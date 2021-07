Inzidenz steigt wieder leicht an

Coronavirus in Stuttgart

1 Das Tragen einer Schutzmaske bleibt auch bei niedriger Inzidenz das Gebot der Stunde. Foto: imago images/Michael Weber

Längere Zeit ist die Inzidenz auch in Stuttgart fast stetig gesunken. Am Montag hat der Wert nun wieder leicht zugenommen. Der Delta-Anteil an den Infektionen ist weiter relativ gering.

Stuttgart - Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Stuttgart am Montag wieder leicht gestiegen, von 5,2 Fällen pro 100 000 Einwohner auf nunmehr acht Fälle. Gegenüber der vorherigen Meldung am Samstag wurden 25 Fälle mehr registriert. Die Inzidenz bleibt aber weiter unter der Marke von zehn Fällen.

Delta hat einen Anteil von 15 Prozent

Die Delta-Variante hat zwar auch in Stuttgart zugenommen, ist gegenüber der Alpha-Mutation aber noch vergleichsweise gering. Von zuletzt gemeldeten 139 aktiven Infektionen gingen laut Stadt 21 auf das Konto der Delta-Mutation. Das sind 15 Prozent aller Infektionsfälle. Darin waren auch acht Verdachtsfälle eingerechnet, die noch in der Sequenzierung sind.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.