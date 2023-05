Coronavirus in Stuttgart

1 Üben für den Ernstfall im Klinikum Stuttgart: Am 27. Dezember soll es nun aber mit dem Impfen gegen das Coronavirus losgehen. Foto: dpa/Marijan Murat

Am 27. Dezember sollen die zentralen Impfzentren die Arbeit aufnehmen. Zwei von diesen gibt es in Stuttgart. Noch ist aber nicht klar, wie viel Impfstoff genau beim Start schon zur Verfügung stehen wird.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die beiden Stuttgarter Impfzentren sind startklar. Man hat auch schon viele Ärzte und Fachkräfte gefunden, welche die Arbeit unterstützen wollen. Ziel sei es, „das Impfzentrum vollständig mit Freiwilligen zu betreiben“, sagte Jan Steffen Jürgensen, der medizinische Vorstand des städtischen Klinikums, welches das Impfzentrum in der Liederhalle betreibt. In der Anfangszeit werde aber „ein relevanter Teil des Personals aus dem Klinikum kommen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten“.