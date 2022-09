1 In dieser Woche starten die Booster-Impfungen mit dem neuen Omikron-Vakzin. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Der neue Omikron-Impfstoff ist in den Praxen und in den Impfstationen angekommen. Aber nicht in den Mengen, die von den Praxen und Kliniken bestellt worden sind. Allerdings hält sich auch dei Nachfrage der Patienten noch in Grenzen.















In der ersten Woche, in welcher der neue Omikron-Impfstoff für die Variante BA.1 zur Verfügung steht, wiederholt sich offenbar, was man auch bei früheren Corona-Impfkampagnen erlebt hat. „Die Ärzte haben wieder weniger Impfstoff bekommen, als sie bestellt haben“, sagt Kai Sonntag, der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Baden-Württemberg.

Allerdings sieht es danach aus, dass in der kommenden Woche bereits mehr des neuen Impfstoffs der beiden Hersteller Biontech und Moderna zur Verfügung stehen wird. Als Höchstbestellmenge seien nun 240 Dosen pro Arzt angegeben, erklärt Kai Sonntag. Das wären je Mediziner 40 Fläschchen, aus denen man jeweils sechs Dosen ziehen kann. Nur: „Wir wissen nicht, wie viel davon dann tatsächlich ausgeliefert wird“, gibt der Pressesprecher mit Blick auf frühere Erfahrungen zu bedenken. Würde das jetzt offerierte Angebot ausgeschöpft werden, stiege die Zahl der Impfungen jedenfalls wieder merklich.

Bis jetzt kein Run auf die Praxen

In den zurückliegenden Wochen verzeichnete man im Land nur ein geringes Impfgeschehen. So seien etwa in der vorletzten Woche in den Arztpraxen in Baden-Württemberg insgesamt knapp 9390 Impfungen verabreicht worden, davon 534 in Stuttgart. Trotz des neuen Impfstoffs zeichnet sich aber auch jetzt keine starke Zunahme der Nachfrage bei den Patienten ab. Es gebe „keinen Run“ auf die Praxen oder Anzeichen, dass diese „die Nachfrage nach Impfungen nicht bedienen können“, so Kai Sonntag.

Im Klinikum der Stadt Stuttgart, das im Katharinenhospital eine Impfstation betreibt, seien am Montag 70 Fläschchen des angepassten Impfstoffs eingetroffen. „Diese reichen für 420 Impfungen“, erklärte Pressesprecher Stefan Möbius. Das sei weniger, als geordert wurde, entspreche aber wohl „der Situation auch in anderen Impfeinrichtungen, die ebenfalls zunächst eine Teillieferung erhalten haben“. In der vorigen Woche war von „einigen Hundert“ Fläschchen die Rede, die das Klinikum geordert hatte.

Nur beim Boostern gibt’s den neuen Impfstoff

Das städtische Klinikum wird am Dienstag mit den Impfungen beginnen. Dann werde man sehen, wie groß die Resonanz ist. Buchungen für Impftermine seien weiterhin über die Homepage www.klinikum-stuttgart.de/impfen möglich. Personen, die eine Boosterimpfung bekommen, können wählen, ob sie den neuen oder den alten Impfstoff wollen. Erst- und Zweitimpfungen erfolgen nach wie vor mit dem alten Impfstoff.