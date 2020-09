1 Im Juli wegen niedriger Infektionszahlen geschlossen, öffnet die Fieberambulanz im Neckarpark nun wieder. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Im Juli wurde sie wegen niedriger Infektionszahlen geschlossen. Jetzt öffnet die Fieberambulanz im Stuttgarter Neckarpark wieder. Auch die Abstrichstelle auf dem Wasen arbeitet weiter.

Stuttgart - Im Juli wurde sie geschlossen, weil die Infektionszahlen so gering waren, nun wird die Fieberambulanz im Neckarpark am Donnerstag, 1. Oktober, wieder geöffnet, weil die Zahlen erneut gestiegen sind. Wie vormals wird die Fieberambulanz in der Jugendherberge Bad Cannstatt, Elwertstraße 2, betrieben. Die Fieberambulanz sei „Anlaufstelle für Stuttgarter Patientinnen und Patienten mit Corona-typischen Krankheitssymptomen wie Husten, Fieber, Geruchs- und Geschmacksverlust, auch bei leichten Symptomen“, erklärt die Stadt. In der Fieberambulanz werden die Betroffenen ärztlich untersucht und im Verdachtsfall auf das Virus getestet. Zur Trennung von Personen mit und ohne Symptomen werde neben der Fieberambulanz das laufende Corona-Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen weiter betrieben, so der Leiter des Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt.

Trennung von Menschen mit und ohne Symptomen

Die Öffnungszeiten in der Fieberambulanz sind montags bis freitags, 9.30 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 17.30 Uhr. Bei Bedarf werden die Öffnungszeiten angepasst. Die Patienten können sich online über ein Terminvergabesystem unter www.fieberambulanz-stuttgart.de anmelden. Eine vorherige Überweisung durch den Hausarzt ist zwingend erforderlich.

Personen ohne Symptome können das Corona-Testzentrum Cannstatter Wasen aufsuchen (Parkplatz P10), wenn die Testkriterien erfüllt sind (Terminvereinbarung unter www.aerzteschillerplatz.de/corona-testzentrum-cannstatter-wasen). Das Corona-Testzentrum ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Hier können sich Personen testen lassen, die Kontakt zu einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten (angeordnet durch das Gesundheitsamt), Lehrkräfte und Beschäftigte in Schulen und Kitas sowie Reiserückkehrende aus Risikogebieten, für die eine Testpflicht gilt. Sie müssen sich in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Frühestens ab dem fünften Tag nach Einreise kann die Quarantäne bei Vorliegen eines negativen Tests ausgesetzt werden.

Coronavirus – ein Erreger fordert uns heraus Hier geht es zu unserem Themendossier >> Aktuelle Meldungen, wissenswerte Hintergründe und nützliche Tipps – in unserem Dossier bündeln wir alle Artikel zu Corona.