Ein Impfzentrum kommt in die Liederhalle

Coronavirus in Stuttgart

1 Am Pragsattel und in der Stadtmitte sollen große Impfzentren in Stuttgart entstehen, Geprobt hat man die Abläufe bereits im Messezentrum Ulm (Foto). Foto: dpa/Stefan Puchner

Angesichts der weiter sehr hohen Neuinfektionen fürchtet das Gesundheitsamt, dass Stuttgart in dieser Woche einen Inzidenz-Wert von 200 erreichen könnte. Derweil laufen die Vorbereitungen für die Einrichtung von drei Impfzentren auf vollen Touren. Eines soll in den Nebenbau der Liederhalle.









Stuttgart - In der Landeshauptstadt zeichnet sich trotz des Teil-Lockdowns keine Entspannung in der Corona-Pandemie ab. Im Gegenteil. Im Gesundheitsamt wächst die Sorge, dass Stuttgart „diese Woche eine Sieben-Tage-Inzidenz von über 200 Fällen erreicht und damit zum ‚Hot-Spot’ wird“, sagt Stadtsprecher Sven Matis. Unterdessen gehen die Vorbereitungen für die Einrichtung von drei Impfzentren in Stuttgart weiter. Eines von diesen wird wohl im Kultur- und Kongresszentrum (KKL) Liederhalle entstehen.