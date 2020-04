Coronavirus in Stuttgart

1 Die Polizei nimmt zurzeit deutlich weniger Unfälle auf. Foto: /Foto: Fotoagentur Stuttgart/Andreas Rosar (Archiv)

Normalerweise geschehen in Stuttgart pro Tag im Schnitt 70 Verkehrsunfälle. Dieser Wert ist deutlich gesunken, seit aufgrund der Coronakrise weniger Menschen unterwegs sind.

Stuttgart - Die Geschäfte sind zu, wer kann, arbeitet daheim, und viele Werktätige sind in Kurzarbeit geschickt. Kinder müssen nicht in die Schule oder zur Kita. Das führt nicht nur zu der viel beschworenen seltsamen Stille, die in der Zeit der Coronakrise seit dem Shutdown über der Stadt liegt. Das hat auch Folgen für den Straßenverkehr: Die Polizei muss aktuell deutlich seltener zu Unfällen ausrücken. Es geschehen aktuell zwischen 40 und 45 Unfällen pro Tag, sagt die Polizeisprecherin Monika Ackermann.

Normalerweise passieren rund 70 Unfälle pro Tag

Im Durchschnitt geschehen pro Tag in Stuttgart etwa 70 Unfälle, diesen Wert weist auch die aktuelle Unfallstatistik der Polizei aus. Davon entsteht in 65 Fällen lediglich ein Sachschaden, im Schnitt werden pro Tag bei fünf Unfällen sechs Personen verletzt. Den starken Rückgang erklärt die Polizei sich mit dem deutlich gesunkenen Verkehrsaufkommen seit Beginn des Shutdowns in der letzten Märzwoche.