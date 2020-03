Coronavirus in Stuttgart

1 Am Stuttgarter Klinikum kommen immer mehr Patienten mit dem Verdachtsfall auf den Corona Erreger an und wollen sich testen lassen. Derweil ist der Besuch von Patienten im Krankenhaus untersagt worden. Foto: Lichtgut/Leif-Hendrik Piechowski

Im Stuttgarter Stadtgebiet gibt es inzwischen 80 Menschen, die sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert haben. Die Stadt erließ am Samstag weitere Schutzmaßnahmen.

Stuttgart - Die Zahl der mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Personen in Stuttgart ist auf 80 gestiegen. Das sind 25 neue Fälle von SARS-CoV-2, wie das Gesundheitsamt am Samstag bekannt gab.

Training in Fitnessstudios und Vereinen untersagt

Der Leiter des Stuttgarter Gesundheitsamts, Prof. Stefan Ehehalt, warnt die Bevölkerung eindringlich davor, das neuartige Coronavirus nicht ernst zu nehmen: „Wichtig ist, dass jetzt jeder Einzelne das ihm Mögliche dazu beiträgt, Infektionsketten zu unterbrechen und die Verbreitung zu verlangsamen. Wir treffen aktuell weitreichende und einschneidende Entscheidungen. Dies tun wir, um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen. Die Entscheidungen sind der ernsten Lage angemessen, sowohl was ihren Zeitpunkt als auch ihre Tragweite anbetrifft.“

Die Stadt weitete zudem die Schutzmaßnahmen aus. Neben der sofortigen Schließung von Bars, Clubs, Museen, Bädern und Kinos ist nun auch das Training in Fitnessstudios und der Sportbetrieb und Turn- und Sporthallen untersagt worden.

„Es stecken sich immer mehr Menschen an. Deswegen müssen wir uns auch auf schwere Krankheitsverläufe gefasst machen“, sagt Ehehalt. Deshalb seien Behörden und Bürger gleichermaßen gefordert: „Jetzt sind wir alle in der Pflicht, viele gute und vernünftige Einzelentscheidungen zu treffen, die auf den ersten Blick nicht wichtig, in der Gesamtsumme aber umso weitreichender sind.“ Dazu zählt Prof. Ehehalt auch, die sozialen Kontakte auf ein nötiges Minimum zu reduzieren.