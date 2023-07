1 Im Kreis Göppingen braucht man von Donnerstag an keinen Negativtest mehr beim Friseur. Foto: dpa/Tom Weller

Nicht nur in Stuttgart gelten von Donnerstag, 27. Mai, an gelockerte Coronaregeln. Auch in den umliegenden Landkreisen öffnen Restaurants, Freibäder und andere Einrichtungen wieder. Ein Überblick, was wo gilt.









Region Stuttgart - Plötzlich geht alles ganz schnell: Noch vor wenigen Wochen lagen die Sieben-Tage-Inzidenzwerte in der Region Stuttgart stets deutlich über 100, teils sogar über 200 – und nun nähern sich die Landkreise rund um die Landeshauptstadt sogar der 50er-Marke. Der Kreis Böblingen, in dem schon seit gut anderthalb Wochen Lockerungen gelten, hat die 50 am Dienstag sogar unterschritten; mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 43.