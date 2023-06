1 Mobile Impfteams sind in den Heimen in Aktion, im Kreisimpfzentrum sind derzeit nur knapp 80 Impfungen pro Tag möglich. Foto: factum/Andreas Weise

Weniger Menschen haben sich zuletzt mit Covid-19 angesteckt. Aktuell sind 743 Erkrankte im Kreis gemeldet, die meisten in Ludwigsburg und Bietigheim-Bissingen.









Ludwigsburg - Geschäfte, Restaurants, Friseure, Bühnen und Künstler darben, Schüler versuchen, online am Stoff dranzubleiben: Der Lockdown hat den Landkreis im Griff. Auf die Zahl der Corona-Infizierten hat das offenbar erste Auswirkungen: Mitte Januar lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis – also der Wert, der die Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen pro 100 000 Einwohner angibt – tagelang bei rund 130. Jetzt hält er sich im Bereich zwischen 90 und 80; am Montag waren es 77,3. In der Stadt Ludwigsburg selbst war der Pegel zwischen dem 9. und 14. Januar über die 200er-Marke gestiegen. Zuletzt sank er aber Richtung 100, am Sonntag lag er bei 95.