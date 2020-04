Frankreich verlängert die strikte Ausgangssperre. Österreich weitet die Schutzmaskenpflicht aus. Im Video zeigen wir Maßnahmen der einzelnen europäischen Staaten gegen die Corona-Pandemie im Überblick.

Stuttgart - Nach ersten Erfolgen im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben mehrere europäische Länder ihre Maßnahmen angepasst. Einige lockerten ihre strikten Ausgangsbeschränkungen. Im Video sehen Sie eine Übersicht der aktuellen Maßnahmen einzelner europäischer Staaten.

Spanien öffnet erste Fabriken

Nachdem in Spanien alle nicht notwendigen Betriebe zwei Wochen lang geschlossen waren, dürfen Arbeiter im Bauwesen sowie in Fabriken nun wieder arbeiten gehen. Polizisten händigten am Montag an Bahnhöfen Schutzmasken an Arbeiter aus, die den öffentlichen Nahverkehr nutzten.

Italien startet Phase 2 des Lockdowns

Auch in Italien, dem europaweit am schwersten betroffenen Land, gab es Grund zur Hoffnung: Am Sonntag wurde mit 431 die niedrigste Totenzahl binnen 24 Stunden seit mehr als drei Wochen verzeichnet. Das Land startet nun die sogenannte Phase 2 des Lockdowns.

Frankreich verlängert strikte Ausgangssperre

Frankreich meldete ebenfalls weniger neue Todesfälle. Ungeachtet dieser Entwicklung wurde die, seit bald vier Wochen andauernde Ausgangssperre, bis zum 11. Mai verlängert.