Coronavirus in Deutschland und Baden-Württemberg

Wie geht es in Sachen Corona weiter? Unser Datenjournalist Jan Georg Plavec berichtet von derzeit stagnierenden Zahlen. Doch er glaubt, dass mindestens ein weiterer Teil-Lockdown kommt.

Stuttgart - Zuletzt ist die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Deutschland und Baden-Württemberg kaum mehr gewachsen. Zwar kommen weiterhin fast 20.000 neue, per Labortest bestätigte Fälle hinzu. Doch das exponentielle Wachstum, das wir im Oktober und Anfang November erlebt haben, flacht ab. Kommt damit auch das Ende der einschneidenden Maßnahmen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Regierungschefs der Bundesländer beschlossen haben?

Am Montag trifft sich die Runde erneut, um über den Erfolg des Teil-Lockdowns zu sprechen. Unser Datenjournalist Jan Georg Plavec sagt im Videointerview, dass er nicht an ein sofortiges Ende der Maßnahmen glaubt. Im Laufe des Dezembers werden sie seiner Ansicht nach aber auslaufen – und die Infektionszahlen in der Folge wieder ansteigen.

Wie es dann weitergeht? Mit einem weiteren Teil-Lockdown irgendwann im Januar oder Februar, glaubt Plavec. Er stützt sich auf eine Modellrechnung des Forschungszentrums Jülich – und macht Hoffnung, dass diese dritte Phase mit harten Einschnitten tatsächlich die letzte sein könnte.

Unsere Berichterstattung zum Coronavirus finden Sie hier.