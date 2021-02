1 In Berlin fanden im vergangenen einige Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Foto: dpa/Christoph Soeder

Zahlreiche Menschen sind besonders im vergangenen Jahr gegen die Corona-Maßnahmen in Städten wie Berlin und Leipzig auf die Straße gegangen. Das hat laut einer Studie zur Verbreitung des Virus beigetragen.

Berlin - Demonstrationen von Gegnern der Maßnahmen gegen die Pandemie haben nach einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts ZEW und der Humboldt-Universität Berlin im November zu einer starken Verbreitung des Virus beigetragen.

Die Untersuchung stützt sich auf das Infektionsgeschehen in den Landkreisen, in denen auf die Kundgebungen spezialisierte Busunternehmen Fahrten zu den großen Demonstrationsorten Berlin und Leipzig angeboten hatten. Den Angaben nach stieg in diesen Kreisen die Sieben-Tages-Inzidenz stärker an als in Kreisen, in denen die Busunternehmen keine Reisen anboten.

