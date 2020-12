1 In Deutschland haben sich fast 30.000 Menschen neu mit Coronavirus infiziert. Foto: dpa/Frank Augstein

In Deutschland haben sich in den letzten 24 Stunden fast 30.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – ein neuer Höchstwert. 598 Menschen starben an oder mit dem Virus.

Berlin - Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Wie das RKI am Freitagmorgen mitteilte, steckten sich 29.875 Menschen binnen 24 Stunden mit dem Virus an. Auch die Zahl der Toten innerhalb eines Tages stieg auf einen neuen Höchstwert: 598 Menschen starben an oder mit dem Virus. Insgesamt sind in Deutschland seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 20.970 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Zahl deutlich über angestrebtem Wert

Laut RKI werden als Corona-Todesfälle diejenigen gezählt, bei denen die Infektion mit dem Virus ursächlich für den Tod war oder durch Vorerkrankungen wahrscheinlich ist, dass der Tod im direkten Zusammenhang mit Covid-19 steht. Deswegen ist von Menschen die Rede, die „an oder mit“ dem Virus gestorben sind.

Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen stieg bundesweit auf 156,3 und liegt damit weit über dem von der Politik angestrebten Wert von 50. Ist der Wert höher, können die Gesundheitsämter Kontaktketten nicht mehr vollständig nachvollziehen.