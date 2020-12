Nach dem Teil-Lockdown von Anfang November stagnierten die Werte eine Weile. Seit gut einer Woche steigen sie wieder.

Stuttgart - Der Erfolg des seit 2. November geltenden Teil-Lockdowns ist so beschrieben worden: Das exponentielle Wachstum der bestätigten Corona-Neuinfektionen konnte gebrochen werden, die Zahlen stagnieren seither auf hohem Niveau. Ziel der deutschen Corona-Politik ist jedoch das Unterschreiten der sogenannten 7-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfizierten je 100 000 Einwohner im Wochenmittel. Nur mit wesentlich niedrigeren Fallzahlen als derzeit können Infektionsketten weitgehend lückenlos nachvollzogen und unterbrochen werden.

Seit einer Woche gibt es eine neue Lage: Die Fallzahlen gehen wieder nach oben, und zwar deutschlandweit, und auch in Baden-Württemberg. Die 7-Tage-Inzidenz hatte seit Mitte November im Südwesten um die 130 gelegen, in Deutschland etwas darüber. Seit einer Woche steigt sie jeden Tag etwas weiter auf zuletzt 150. Besonders viele bestätigte Neuinfektionen gab es zuletzt in Berlin, Bayern und Thüringen mit knapp 200, in Sachsen sogar mit mehr als 300 Infizierten pro 100 000 Einwohner.

Regen in Niederbayern ist bundesweit der Landkreis mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz von fast 600. Somit verwundert kaum, dass Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wieder einmal auf schärfere Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus setzt – und in Bayern zum Beispiel von Mittwoch an eine nächtliche Ausgangssperre für Städte und Landkreise ab einer 7-Tage-Inzidenz von 200 gilt.

In Baden-Württemberg haben der Landkreis Calw sowie die Stadtkreise Heilbronn, Mannheim und Pforzheim derzeit eine 7-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Das Landesgesundheitsamt betont auf Anfrage, dass es „vor allem aufgrund regionaler Infektionsgeschehen“ zu Schwankungen bei den Infektionszahlen komme. Tatsächlich entwickeln sich die Werte im Südwesten regional sehr unterschiedlich.

Im Bodensee- und Hohenlohekreis etwa wurden zuletzt ein Drittel weniger Neuinfektionen gemeldet als eine Woche zuvor – in den Kreisen Freudenstadt, Heilbronn, Calw und Pforzheim liegen die Werte dagegen zwei Drittel höher als vor Wochenfrist. Über die Gründe des neuerlichen Anstiegs der Infektionszahlen macht das Landesgesundheitsamt keine Angaben. Das Robert-Koch-Institut (RKI) spricht in seinem aktuellen Lagebericht von einem „zumeist diffusen Geschehen“, weshalb in vielen Fällen nicht ermittelt werden kann, wo Menschen sich angesteckt haben – eben weil viele offenbar weiterhin ein reges Sozialleben führen respektive über längere Zeit nicht wirksam gegen eine Infektion geschützt sind. Gleichwohl gibt es laut RKI „zahlreiche Häufungen“ in privaten Haushalten, Alten- und Pflegeheimen, an der Arbeitsstätte, in Gemeinschaftseinrichtungen wie Flüchtlingsheimen sowie bei religiösen Veranstaltungen.

Während die Infektionskurve landes- und bundesweit wieder steil ansteigt, verläuft die Entwicklung bei den an und mit Covid-19 Verstorbenen zumindest in Baden-Württemberg etwas positiver. Die Zahl der wöchentlich gemeldeten Corona-Todesfälle im Südwesten entspricht derzeit zwar dem Höchststand vom Frühjahr, stieg zuletzt aber anders als in Gesamtdeutschland nicht weiter. „Ganz entscheidend“ seien Hygiene- und Schutzmaßnahmen etwa in Alten- und Pflegeheimen, schreibt das Landesgesundheitsamt, „und das Verhalten jedes Einzelnen“.